توكنوميكس John McAIfee (MCAIFEE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول John McAIfee (MCAIFEE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات John McAIfee (MCAIFEE) John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem. الموقع الرسمي: https://mcaifee.me/ اشتر MCAIFEE الآن!

توكنوميكس John McAIfee (MCAIFEE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار John McAIfee (MCAIFEE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.46K $ 13.46K $ 13.46K إجمالي العرض: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M العرض المتداول: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.46K $ 13.46K $ 13.46K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00723635 $ 0.00723635 $ 0.00723635 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر John McAIfee (MCAIFEE)

توكنوميكس John McAIfee (MCAIFEE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس John McAIfee (MCAIFEE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MCAIFEE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MCAIFEE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MCAIFEE، استكشف السعر المباشر لتوكن MCAIFEE!

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