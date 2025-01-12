سعر JinPeng (JIN)
سعر JinPeng (JIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.87K. يتم تحديث سعر JIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JinPeng الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.84K
- تغيير سعر JinPeng خلال اليوم هو -2.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 853.99M
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خلال اليوم، كان سعر JinPeng مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JinPeng مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JinPeng مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JinPeng مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.17%
|30 يوم
|$ 0
|-31.63%
|60 يوم
|$ 0
|-83.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JinPeng: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-2.17%
-16.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself!
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