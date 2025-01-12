سعر Jetcat (JETCAT)
سعر Jetcat (JETCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.75K. يتم تحديث سعر JETCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jetcat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 291.03
- تغيير سعر Jetcat خلال اليوم هو +1.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 900.00M
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خلال اليوم، كان سعر Jetcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jetcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jetcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jetcat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.62%
|30 يوم
|$ 0
|-23.32%
|60 يوم
|$ 0
|-59.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jetcat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
+1.62%
-16.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jetcat is a community token that is built under the Solana Blockchain ecosystem.Moreover,we are looking forward to make waves in the crypto ocean...And the team behind it are willingly to take the project more further to over $1billion Market cap in 6months, The team responsible for jetcat are highly making waves on both monetary aspects for aggressive marketing,promotions and publicity in any means to see the project grow successfully.
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