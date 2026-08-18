سعر JargonQuest اليوم

السعر المباشر لمشروع JargonQuest (JQ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JQ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JQ.

يحتل JargonQuest حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 62,933، مع عرض متداول قدره 3.31B JQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JQ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JQ بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+4.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق JargonQuest (JQ)

القيمة السوقية $ 62.93K$ 62.93K $ 62.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 105.21K$ 105.21K $ 105.21K إمداد دورة التداول 3.31B 3.31B 3.31B إجمالي العرض 5,534,543,102.0 5,534,543,102.0 5,534,543,102.0

القيمة السوقية الحالية لـ JargonQuest هي $ 62.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JQ يبلغ 3.31B، مع إجمالي عرض 5534543102.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 105.21K.