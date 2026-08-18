سعر jam cat اليوم

السعر المباشر لمشروع jam cat (JAM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JAM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JAM.

يحتل jam cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 73,263، مع عرض متداول قدره 999.27M JAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JAM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03778961، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JAM بمقدار -0.62% خلال الساعة الماضية و+9.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق jam cat (JAM)

القيمة السوقية $ 73.26K$ 73.26K $ 73.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 73.26K$ 73.26K $ 73.26K إمداد دورة التداول 999.27M 999.27M 999.27M إجمالي العرض 999,265,533.012994 999,265,533.012994 999,265,533.012994

القيمة السوقية الحالية لـ jam cat هي $ 73.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JAM يبلغ 999.27M، مع إجمالي عرض 999265533.012994. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 73.26K.