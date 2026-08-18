سعر Jager Hunter اليوم

السعر المباشر لمشروع Jager Hunter (JAGER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4,11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JAGER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JAGER.

يحتل Jager Hunter حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4 948 528، مع عرض متداول قدره 14 600,00T JAGER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JAGER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JAGER بمقدار -0,03% خلال الساعة الماضية و+11,18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Jager Hunter (JAGER)

القيمة السوقية $ 4,95M$ 4,95M $ 4,95M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4,95M$ 4,95M $ 4,95M إمداد دورة التداول 14 600,00T 14 600,00T 14 600,00T إجمالي العرض 1,46e+16 1,46e+16 1,46e+16

القيمة السوقية الحالية لـ Jager Hunter هي $ 4,95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JAGER يبلغ 14 600,00T، مع إجمالي عرض 1.46e+16. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4,95M.