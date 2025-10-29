معلومات سعر It Coin (IT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00278389$ 0.00278389 $ 0.00278389 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.98% تغير السعر (1يوم) -9.35% تغير السعر (7 أيام) +47.47% تغير السعر (7 أيام) +47.47%

سعر It Coin (IT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIT على الإطلاق هو $ 0.00278389، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IT -1.98% على مدار الساعة الماضية، -9.35% على مدار 24 ساعة، و +47.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق It Coin (IT)

القيمة السوقية $ 445.58K$ 445.58K $ 445.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 445.58K$ 445.58K $ 445.58K إمداد دورة التداول 999.72M 999.72M 999.72M إجمالي العرض 999,716,573.758876 999,716,573.758876 999,716,573.758876

القيمة السوقية الحالية لـ It Coin هي $ 445.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IT يبلغ 999.72M، مع إجمالي عرض 999716573.758876. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 445.58K.