سعر isometric اليوم

السعر المباشر لمشروع isometric (ISO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ISO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ISO.

يحتل isometric حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 121,375، مع عرض متداول قدره 999.93M ISO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ISO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ISO بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و-24.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.30K.

معلومات سوق isometric (ISO)

القيمة السوقية $ 121.38K$ 121.38K $ 121.38K الحجم (24 ساعة) $ 1.30K$ 1.30K $ 1.30K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 121.38K$ 121.38K $ 121.38K إمداد دورة التداول 999.93M 999.93M 999.93M إجمالي العرض 999,927,529.564856 999,927,529.564856 999,927,529.564856

القيمة السوقية الحالية لـ isometric هي $ 121.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.30K. العرض المتداول لـ ISO يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999927529.564856. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 121.38K.