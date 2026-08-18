سعر Islands اليوم

السعر المباشر لمشروع Islands (ISLANDS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ISLANDS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ISLANDS.

يحتل Islands حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,729.87، مع عرض متداول قدره 878.06M ISLANDS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ISLANDS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00132993، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ISLANDS بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و-1.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Islands (ISLANDS)

القيمة السوقية $ 12.73K$ 12.73K $ 12.73K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.73K$ 12.73K $ 12.73K إمداد دورة التداول 878.06M 878.06M 878.06M إجمالي العرض 878,056,984.504674 878,056,984.504674 878,056,984.504674

القيمة السوقية الحالية لـ Islands هي $ 12.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ISLANDS يبلغ 878.06M، مع إجمالي عرض 878056984.504674. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.73K.