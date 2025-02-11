سعر IQ50 (IQ50)
سعر IQ50 (IQ50) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.23M. يتم تحديث سعر IQ50 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IQ50 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.21K
- تغيير سعر IQ50 خلال اليوم هو +1.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 504.75B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IQ50 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IQ50.
خلال اليوم، كان سعر IQ50 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IQ50 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IQ50 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IQ50 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.07%
|30 يوم
|$ 0
|-12.96%
|60 يوم
|$ 0
|-52.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IQ50: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.85%
+1.07%
-7.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$lQ50 is a meme coin, suggesting that people with an lQ of 50 often make big money, while people analyzing too hard might end up earning nothing.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 IQ50 إلى AUD
A$--
|1 IQ50 إلى GBP
￡--
|1 IQ50 إلى EUR
€--
|1 IQ50 إلى USD
$--
|1 IQ50 إلى MYR
RM--
|1 IQ50 إلى TRY
₺--
|1 IQ50 إلى JPY
¥--
|1 IQ50 إلى RUB
₽--
|1 IQ50 إلى INR
₹--
|1 IQ50 إلى IDR
Rp--
|1 IQ50 إلى PHP
₱--
|1 IQ50 إلى EGP
￡E.--
|1 IQ50 إلى BRL
R$--
|1 IQ50 إلى CAD
C$--
|1 IQ50 إلى BDT
৳--
|1 IQ50 إلى NGN
₦--
|1 IQ50 إلى UAH
₴--
|1 IQ50 إلى VES
Bs--
|1 IQ50 إلى PKR
Rs--
|1 IQ50 إلى KZT
₸--
|1 IQ50 إلى THB
฿--
|1 IQ50 إلى TWD
NT$--
|1 IQ50 إلى CHF
Fr--
|1 IQ50 إلى HKD
HK$--
|1 IQ50 إلى MAD
.د.م--