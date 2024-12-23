سعر Ionic Protocol (ION)
سعر Ionic Protocol (ION) المباشر لليوم هو USD 0.0173165. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.22M. يتم تحديث سعر ION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ionic Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.44K
- تغيير سعر Ionic Protocol خلال اليوم هو -3.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 301.58M
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خلال اليوم، كان سعر Ionic Protocol مقابل USD هو $ -0.00055654580588637 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ionic Protocol مقابل USD هو $ -0.0092338418 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ionic Protocol مقابل USD هو $ -0.0105101180 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ionic Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00055654580588637
|-3.11%
|30 يوم
|$ -0.0092338418
|-53.32%
|60 يوم
|$ -0.0105101180
|-60.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ionic Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.19%
-3.11%
-44.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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