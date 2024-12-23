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سعر Ionic Protocol (ION) المباشر لليوم هو USD 0.0173165 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.22M . يتم تحديث سعر ION مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ionic Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.44K - تغيير سعر Ionic Protocol خلال اليوم هو -3.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 301.58M

أداء سعر Ionic Protocol (ION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ionic Protocol مقابل USD هو $ -0.00055654580588637 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ionic Protocol مقابل USD هو $ -0.0092338418 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ionic Protocol مقابل USD هو $ -0.0105101180 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ionic Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00055654580588637 -3.11% 30 يوم $ -0.0092338418 -53.32% 60 يوم $ -0.0105101180 -60.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ionic Protocol (ION)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ionic Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01710502$ 0.01710502 $ 0.01710502 24 ساعة مرتفع $ 0.01830468$ 0.01830468 $ 0.01830468 عالية طوال الوقت $ 0.069396$ 0.069396 $ 0.069396 تغير السعر (1 ساعة) -1.19% تغير السعر (1يوم) -3.11% تغير السعر (7 أيام) -44.26%

معلومات سوق Ionic Protocol (ION)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: