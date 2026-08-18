سعر Inverse USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Inverse USD (INVUSD) اليوم هو $ 0.988676، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INVUSD الحالي إلى USD هو $ 0.988676 لكل INVUSD.

يحتل Inverse USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 99,700، مع عرض متداول قدره 100.35K INVUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INVUSD بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.998941، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.704859.

على المدى القصير، تحرك INVUSD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 129.95.

معلومات سوق Inverse USD (INVUSD)

القيمة السوقية $ 99.70K$ 99.70K $ 99.70K الحجم (24 ساعة) $ 129.95$ 129.95 $ 129.95 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 99.70K$ 99.70K $ 99.70K إمداد دورة التداول 100.35K 100.35K 100.35K إجمالي العرض 100,345.8293996137 100,345.8293996137 100,345.8293996137

القيمة السوقية الحالية لـ Inverse USD هي $ 99.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 129.95. العرض المتداول لـ INVUSD يبلغ 100.35K، مع إجمالي عرض 100345.8293996137. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 99.70K.