سعر Interport Token (ITP)
سعر Interport Token (ITP) المباشر لليوم هو USD 0.03163795. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M. يتم تحديث سعر ITP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Interport Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.44
- تغيير سعر Interport Token خلال اليوم هو +1.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 33.62M
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خلال اليوم، كان سعر Interport Token مقابل USD هو $ +0.00032133 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Interport Token مقابل USD هو $ -0.0106833827 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Interport Token مقابل USD هو $ -0.0131142656 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Interport Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00032133
|+1.03%
|30 يوم
|$ -0.0106833827
|-33.76%
|60 يوم
|$ -0.0131142656
|-41.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Interport Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.39%
+1.03%
-13.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain!
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