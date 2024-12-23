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سعر Interport Token (ITP) المباشر لليوم هو USD 0.03163795 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M . يتم تحديث سعر ITP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Interport Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.44 - تغيير سعر Interport Token خلال اليوم هو +1.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 33.62M

أداء سعر Interport Token (ITP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Interport Token مقابل USD هو $ +0.00032133 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Interport Token مقابل USD هو $ -0.0106833827 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Interport Token مقابل USD هو $ -0.0131142656 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Interport Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00032133 +1.03% 30 يوم $ -0.0106833827 -33.76% 60 يوم $ -0.0131142656 -41.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Interport Token (ITP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Interport Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03048252$ 0.03048252 $ 0.03048252 24 ساعة مرتفع $ 0.03231511$ 0.03231511 $ 0.03231511 عالية طوال الوقت $ 6.96$ 6.96 $ 6.96 تغير السعر (1 ساعة) +1.39% تغير السعر (1يوم) +1.03% تغير السعر (7 أيام) -13.59%

معلومات سوق Interport Token (ITP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: