توكنوميكس Interport Token (ITP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Interport Token (ITP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Interport Token (ITP) Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain! الموقع الرسمي: https://interport.fi/ الوثيقة البيضاء: https://docs.interport.fi/ اشتر ITP الآن!

توكنوميكس Interport Token (ITP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Interport Token (ITP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 441.39K $ 441.39K $ 441.39K إجمالي العرض: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M العرض المتداول: $ 34.93M $ 34.93M $ 34.93M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 6.96 $ 6.96 $ 6.96 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0041233 $ 0.0041233 $ 0.0041233 السعر الحالي: $ 0.0126356 $ 0.0126356 $ 0.0126356 معرفة المزيد عن سعر Interport Token (ITP)

توكنوميكس Interport Token (ITP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Interport Token (ITP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ITP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ITP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ITP، استكشف السعر المباشر لتوكن ITP!

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