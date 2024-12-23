سعر Inter Stable Token (IST)
سعر Inter Stable Token (IST) المباشر لليوم هو USD 0.997301. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M. يتم تحديث سعر IST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Inter Stable Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.56K
- تغيير سعر Inter Stable Token خلال اليوم هو +0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.41M
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خلال اليوم، كان سعر Inter Stable Token مقابل USD هو $ +0.00227364 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Inter Stable Token مقابل USD هو $ -0.0011482923 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Inter Stable Token مقابل USD هو $ +0.0044408816 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Inter Stable Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00227364
|+0.23%
|30 يوم
|$ -0.0011482923
|-0.11%
|60 يوم
|$ +0.0044408816
|+0.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Inter Stable Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
+0.23%
-0.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy.
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