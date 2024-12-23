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سعر Inter Stable Token (IST) المباشر لليوم هو USD 0.997301 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M . يتم تحديث سعر IST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Inter Stable Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.56K - تغيير سعر Inter Stable Token خلال اليوم هو +0.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.41M

أداء سعر Inter Stable Token (IST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Inter Stable Token مقابل USD هو $ +0.00227364 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Inter Stable Token مقابل USD هو $ -0.0011482923 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Inter Stable Token مقابل USD هو $ +0.0044408816 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Inter Stable Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00227364 +0.23% 30 يوم $ -0.0011482923 -0.11% 60 يوم $ +0.0044408816 +0.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Inter Stable Token (IST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Inter Stable Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.989886$ 0.989886 $ 0.989886 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) +0.23% تغير السعر (7 أيام) -0.03%

معلومات سوق Inter Stable Token (IST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: