توكنوميكس Inter Stable Token (IST) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Inter Stable Token (IST)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Inter Stable Token (IST) Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy. الموقع الرسمي: https://inter.trade/ الوثيقة البيضاء: https://docs.inter.trade/ اشتر IST الآن!

توكنوميكس Inter Stable Token (IST) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Inter Stable Token (IST)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M إجمالي العرض: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M العرض المتداول: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 معرفة المزيد عن سعر Inter Stable Token (IST)

توكنوميكس Inter Stable Token (IST): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Inter Stable Token (IST) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IST التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IST التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IST، استكشف السعر المباشر لتوكن IST!

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