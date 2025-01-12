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سعر Instadapp USDC (IUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.19 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.43K . يتم تحديث سعر IUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Instadapp USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Instadapp USDC خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.49K

أداء سعر Instadapp USDC (IUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Instadapp USDC مقابل USD هو $ +0.00090535 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Instadapp USDC مقابل USD هو $ +0.0067885930 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Instadapp USDC مقابل USD هو $ +0.0102468520 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Instadapp USDC مقابل USD هو $ +0.0175436141635506 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00090535 +0.08% 30 يوم $ +0.0067885930 +0.57% 60 يوم $ +0.0102468520 +0.86% 90 يوم $ +0.0175436141635506 +1.50%

تحليل سعر Instadapp USDC (IUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Instadapp USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24 ساعة مرتفع $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 عالية طوال الوقت $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) +0.23%

معلومات سوق Instadapp USDC (IUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: