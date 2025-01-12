سعر Instadapp USDC (IUSDC)
سعر Instadapp USDC (IUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.19. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.43K. يتم تحديث سعر IUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Instadapp USDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Instadapp USDC خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.49K
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خلال اليوم، كان سعر Instadapp USDC مقابل USD هو $ +0.00090535 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Instadapp USDC مقابل USD هو $ +0.0067885930 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Instadapp USDC مقابل USD هو $ +0.0102468520 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Instadapp USDC مقابل USD هو $ +0.0175436141635506 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00090535
|+0.08%
|30 يوم
|$ +0.0067885930
|+0.57%
|60 يوم
|$ +0.0102468520
|+0.86%
|90 يوم
|$ +0.0175436141635506
|+1.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Instadapp USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+0.08%
+0.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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