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سعر Infinity (8) المباشر لليوم هو USD 0.00653879 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 581.23K . يتم تحديث سعر 8 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infinity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Infinity خلال اليوم هو -16.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 88.89M

أداء سعر Infinity (8) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinity مقابل USD هو $ -0.001294554479499829 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinity مقابل USD هو $ -0.0013855244 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinity مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001294554479499829 -16.52% 30 يوم $ -0.0013855244 -21.18% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Infinity (8)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00627901$ 0.00627901 $ 0.00627901 24 ساعة مرتفع $ 0.00783334$ 0.00783334 $ 0.00783334 عالية طوال الوقت $ 0.01459634$ 0.01459634 $ 0.01459634 تغير السعر (1 ساعة) +0.57% تغير السعر (1يوم) -16.52% تغير السعر (7 أيام) -11.65%

معلومات سوق Infinity (8)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: