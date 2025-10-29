معلومات سعر Infinite Trading Protocol (ITP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.02023945 24 ساعة مرتفع $ 0.02128147 عالية طوال الوقت $ 0.02969891 أدنى سعر $ 0.01241365 تغير السعر (1 ساعة) +0.57% تغير السعر (1يوم) -1.06% تغير السعر (7 أيام) +1.80%

سعر Infinite Trading Protocol (ITP) في الوقت الحقيقي هو $0.02056174. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ITP بين أدنى سعر $ 0.02023945 وأعلى سعر $ 0.02128147، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـITP على الإطلاق هو $ 0.02969891، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01241365.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ITP +0.57% على مدار الساعة الماضية، -1.06% على مدار 24 ساعة، و +1.80% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Infinite Trading Protocol (ITP)

القيمة السوقية $ 97.10K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.57M إمداد دورة التداول 4.72M إجمالي العرض 660,146,957.2169611

القيمة السوقية الحالية لـ Infinite Trading Protocol هي $ 97.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ITP يبلغ 4.72M، مع إجمالي عرض 660146957.2169611. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.57M.