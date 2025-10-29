سعر Infinite Trading Protocol المباشر اليوم هو 0.02056174 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ITP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ITP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Infinite Trading Protocol المباشر اليوم هو 0.02056174 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ITP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ITP بسهولة على موقع MEXC الآن.

السعر المباشر لـ 1 ITP إلى USD:

$0.0204997
$0.0204997$0.0204997
-1.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Infinite Trading Protocol (ITP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:41:54 (UTC+8)

معلومات سعر Infinite Trading Protocol (ITP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02023945
$ 0.02023945$ 0.02023945
24 ساعة منخفض
$ 0.02128147
$ 0.02128147$ 0.02128147
24 ساعة مرتفع

$ 0.02023945
$ 0.02023945$ 0.02023945

$ 0.02128147
$ 0.02128147$ 0.02128147

$ 0.02969891
$ 0.02969891$ 0.02969891

$ 0.01241365
$ 0.01241365$ 0.01241365

+0.57%

-1.06%

+1.80%

+1.80%

سعر Infinite Trading Protocol (ITP) في الوقت الحقيقي هو $0.02056174. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ITP بين أدنى سعر $ 0.02023945 وأعلى سعر $ 0.02128147، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـITP على الإطلاق هو $ 0.02969891، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01241365.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ITP +0.57% على مدار الساعة الماضية، -1.06% على مدار 24 ساعة، و +1.80% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Infinite Trading Protocol (ITP)

$ 97.10K
$ 97.10K$ 97.10K

--
----

$ 13.57M
$ 13.57M$ 13.57M

4.72M
4.72M 4.72M

660,146,957.2169611
660,146,957.2169611 660,146,957.2169611

القيمة السوقية الحالية لـ Infinite Trading Protocol هي $ 97.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ITP يبلغ 4.72M، مع إجمالي عرض 660146957.2169611. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.57M.

سجل سعر Infinite Trading Protocol (ITP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinite Trading Protocol مقابل USD هو $ -0.00022030856861097 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinite Trading Protocol مقابل USD هو $ -0.0029151386 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinite Trading Protocol مقابل USD هو $ -0.0045128721 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinite Trading Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00022030856861097-1.06%
30 يوم$ -0.0029151386-14.17%
60 يوم$ -0.0045128721-21.94%
90 يوم$ 0--

ما هو Infinite Trading Protocol ( ITP )

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Infinite Trading Protocol (ITP)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Infinite Trading Protocol (USD)

كم ستكون قيمة Infinite Trading Protocol (ITP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Infinite Trading Protocol (ITP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Infinite Trading Protocol.

تحقق الآن من توقعات سعر Infinite Trading Protocol!

عملة ITP إلى العملات المحلية

توكنوميكس Infinite Trading Protocol (ITP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Infinite Trading Protocol (ITP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ITP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Infinite Trading Protocol (ITP)

كم يساوي Infinite Trading Protocol (ITP) اليوم؟
سعر ITP المباشر في USD هو USD 0.02056174، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ITP إلى USD الحالي؟
سعر ITP إلى USD الحالي هو $ 0.02056174. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Infinite Trading Protocol ؟
القيمة السوقية لعملة ITP هي $ 97.10K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ITP؟
العرض المتداول لتوكن ITP هو 4.72M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ITP؟
حقق ITP سعرًا قياسيًا قدره 0.02969891 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ITP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.01241365 ITP.
ما هو حجم تداول ITP؟
حجم تداول ITP المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ITP هذا العام؟
قد يرتفع ITP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ITP لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

