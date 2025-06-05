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سعر Infinaeon (INF) المباشر لليوم هو USD 0.00426886 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.19M . يتم تحديث سعر INF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infinaeon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Infinaeon خلال اليوم هو -1.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 278.55M

أداء سعر Infinaeon (INF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infinaeon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infinaeon مقابل USD هو $ -0.0025186560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infinaeon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infinaeon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.32% 30 يوم $ -0.0025186560 -59.00% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Infinaeon (INF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infinaeon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00349615$ 0.00349615 $ 0.00349615 24 ساعة مرتفع $ 0.00449525$ 0.00449525 $ 0.00449525 عالية طوال الوقت $ 0.01577099$ 0.01577099 $ 0.01577099 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -1.32% تغير السعر (7 أيام) -31.08%

معلومات سوق Infinaeon (INF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: