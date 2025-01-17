سعر Indi (INDI)
سعر Indi (INDI) المباشر لليوم هو USD 0.02908522. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.34M. يتم تحديث سعر INDI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Indi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.61K
- تغيير سعر Indi خلال اليوم هو -7.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 80.50M
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خلال اليوم، كان سعر Indi مقابل USD هو $ -0.00222255794068042 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Indi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Indi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Indi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00222255794068042
|-7.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Indi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-7.09%
+6.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Indi is the meme token inspired by Indi, the cat of Sonic’s CEO, Michael Kong. Combining meme culture with a strong community, Indi is here to make its mark in the crypto world. With zero tax, significant burns, and a focus on fairness, we’ve already burned 19.5% of the supply right after launch. Indi is set to become the top meme on the Sonic blockchain. With several interactions from the CEO Michael Kong. Join us as we embrace this exciting new chapter where cuteness meets crypto, following our successful launch on Sonic.
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