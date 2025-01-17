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سعر Indi (INDI) المباشر لليوم هو USD 0.02908522 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.34M . يتم تحديث سعر INDI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Indi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.61K - تغيير سعر Indi خلال اليوم هو -7.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 80.50M

أداء سعر Indi (INDI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Indi مقابل USD هو $ -0.00222255794068042 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Indi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Indi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Indi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00222255794068042 -7.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Indi (INDI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Indi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02876501$ 0.02876501 $ 0.02876501 24 ساعة مرتفع $ 0.0320262$ 0.0320262 $ 0.0320262 عالية طوال الوقت $ 0.04817$ 0.04817 $ 0.04817 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -7.09% تغير السعر (7 أيام) +6.95%

معلومات سوق Indi (INDI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: