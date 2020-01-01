توكنوميكس Indi (INDI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Indi (INDI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Indi (INDI) Indi is the meme token inspired by Indi, the cat of Sonic’s CEO, Michael Kong. Combining meme culture with a strong community, Indi is here to make its mark in the crypto world. With zero tax, significant burns, and a focus on fairness, we’ve already burned 19.5% of the supply right after launch. Indi is set to become the top meme on the Sonic blockchain. With several interactions from the CEO Michael Kong. Join us as we embrace this exciting new chapter where cuteness meets crypto, following our successful launch on Sonic. الموقع الرسمي: https://www.indisonic.xyz/ اشتر INDI الآن!

توكنوميكس Indi (INDI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Indi (INDI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 411.65K $ 411.65K $ 411.65K إجمالي العرض: $ 80.50M $ 80.50M $ 80.50M العرض المتداول: $ 80.50M $ 80.50M $ 80.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 411.65K $ 411.65K $ 411.65K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.065643 $ 0.065643 $ 0.065643 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00446564 $ 0.00446564 $ 0.00446564 السعر الحالي: $ 0.00511369 $ 0.00511369 $ 0.00511369 معرفة المزيد عن سعر Indi (INDI)

توكنوميكس Indi (INDI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Indi (INDI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن INDI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن INDI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس INDI، استكشف السعر المباشر لتوكن INDI!

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