سعر Incinerator (INC)
سعر Incinerator (INC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.62K. يتم تحديث سعر INC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Incinerator الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.10K
- تغيير سعر Incinerator خلال اليوم هو -32.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 613.21M
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خلال اليوم، كان سعر Incinerator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Incinerator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Incinerator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Incinerator مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-32.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Incinerator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.40%
-32.75%
-67.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first hyper deflationary token on Solana. Automated 2% tax/burn on every transaction. Built to reward holders for holding and facilitate long-term sustainable growth. Our focus is on building community and giving power back to holders. We foster a sense of belonging and empowering to our community which aims to revolutionize the way traders interact and view the Solana blockchain. The anti-rug, anti-jeet, anti-fud token that is a first mover in a space that is in desperate need of change.
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