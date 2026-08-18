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سعر Imaginary Ones المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BUBBLE هي 304,364 USD. تابع تحديثات أسعار BUBBLE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Imaginary Ones المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BUBBLE هي 304,364 USD. تابع تحديثات أسعار BUBBLE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BUBBLE

معلومات سعر BUBBLE

ما هو BUBBLE

الوثيقة البيضاء لـ BUBBLE

الموقع الرسمي لـ BUBBLE

اقتصاد توكن BUBBLE

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شعار Imaginary Ones

سعر Imaginary Ones (BUBBLE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BUBBLE إلى USD:

$0.00007494
$0.00007494$0.00007494
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Imaginary Ones (BUBBLE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:52:24 (UTC+8)

سعر Imaginary Ones اليوم

السعر المباشر لمشروع Imaginary Ones (BUBBLE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUBBLE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BUBBLE.

يحتل Imaginary Ones حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 304,364، مع عرض متداول قدره 1.39B BUBBLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUBBLE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0164419، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BUBBLE بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-6.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Imaginary Ones (BUBBLE)

$ 304.36K
$ 304.36K$ 304.36K

--
----

$ 749.56K
$ 749.56K$ 749.56K

1.39B
1.39B 1.39B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Imaginary Ones هي $ 304.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUBBLE يبلغ 1.39B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 749.56K.

سجل سعر Imaginary Ones بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0164419
$ 0.0164419$ 0.0164419

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

+0.26%

-6.19%

-6.19%

سجل سعر Imaginary Ones (BUBBLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Imaginary Ones مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Imaginary Ones مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Imaginary Ones مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Imaginary Ones مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.26%
30 يوم$ 0-15.68%
60 يوم$ 0-17.98%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Imaginary Ones

Imaginary Ones (BUBBLE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BUBBLE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرImaginary Ones (BUBBLE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Imaginary Ones نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Imaginary Ones الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BUBBLE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Imaginary Ones.

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المصدر Imaginary Ones (BUBBLE)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

Arcade GamesEthereum EcosystemGaming (GameFi)

نبذة عن Imaginary Ones

ما هو السعر الحالي لـ Imaginary Ones؟

يُتداول بسعر $، وقد أظهرت Imaginary Ones حركة سعرية بنسبة 0.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر المعروض من الرموز المميزة على تقييم BUBBLE؟

يلعب المعروض دورًا رئيسيًا: فمع وجود 1394525047.6215224 رمز مميز متداول، يمكن أن تؤثر الندرة أو التضخم بشكل كبير على سلوك الأسعار على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ Imaginary Ones؟

تبلغ قيمتها السوقية $304364، وتحتل المرتبة #5718 عالميًا، مما يدل على نطاق اعتماد الشبكة.

ما هي نشاط التداول خلال الـ 24 ساعة؟

سجلت BUBBLE حجم تداول بلغ $--، مما يعكس السيولة الحالية ونشاط المستخدمين.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر بين $ و$، مما يساعد المستثمرين على تقييم الزخم على المدى القصير.

كيف يتناسب Imaginary Ones مع فئة Gaming (GameFi),NFT,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,RPG,Gaming Platform,Arcade Games؟

بصفته رمزًا مميزًا من فئة Gaming (GameFi),NFT,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,RPG,Gaming Platform,Arcade Games، يتنافس BUBBLE مع الأصول المشابهة بناءً على الفائدة والعرض والاعتماد واتجاهات الأداء.

ما هي اتجاهات الاقتصاديات طويلة الأجل للرموز المميزة التي تهم؟

إن عمليات الإصدار والحرق وجداول الإطلاق ومكافآت الحيازة—التي غالبًا ما ترتبط باقتصاديات --—يمكن أن تؤثر على المعروض في المستقبل وعلى ثقة السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Imaginary Ones

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:52:24 (UTC+8)

تحديثات Imaginary Ones (BUBBLE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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