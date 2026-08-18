سعر Imaginary Ones اليوم

السعر المباشر لمشروع Imaginary Ones (BUBBLE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUBBLE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BUBBLE.

يحتل Imaginary Ones حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 304,364، مع عرض متداول قدره 1.39B BUBBLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUBBLE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0164419، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BUBBLE بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-6.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Imaginary Ones (BUBBLE)

القيمة السوقية $ 304.36K$ 304.36K $ 304.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 749.56K$ 749.56K $ 749.56K إمداد دورة التداول 1.39B 1.39B 1.39B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Imaginary Ones هي $ 304.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUBBLE يبلغ 1.39B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 749.56K.