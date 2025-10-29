معلومات سعر Imagen Network (IMAGE) في (USD)

سعر Imagen Network (IMAGE) في الوقت الحقيقي هو $0.00137023. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IMAGE بين أدنى سعر $ 0.00126569 وأعلى سعر $ 0.0016665، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIMAGE على الإطلاق هو $ 0.03800209، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00103394.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IMAGE -0.02% على مدار الساعة الماضية، -12.36% على مدار 24 ساعة، و -39.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Imagen Network (IMAGE)

القيمة السوقية الحالية لـ Imagen Network هي $ 6.85M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IMAGE يبلغ 5.00B، مع إجمالي عرض 5000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.85M.