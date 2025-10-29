سعر Imagen Network المباشر اليوم هو 0.00137023 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي IMAGE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر IMAGE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Imagen Network المباشر اليوم هو 0.00137023 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي IMAGE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر IMAGE بسهولة على موقع MEXC الآن.

$0.00137023
-12.30%1D
-12.30%1D
مخطط أسعار Imagen Network (IMAGE) المباشر
معلومات سعر Imagen Network (IMAGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

-0.02%

-12.36%

-39.48%

-39.48%

سعر Imagen Network (IMAGE) في الوقت الحقيقي هو $0.00137023. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IMAGE بين أدنى سعر $ 0.00126569 وأعلى سعر $ 0.0016665، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIMAGE على الإطلاق هو $ 0.03800209، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00103394.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IMAGE -0.02% على مدار الساعة الماضية، -12.36% على مدار 24 ساعة، و -39.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Imagen Network (IMAGE)

القيمة السوقية الحالية لـ Imagen Network هي $ 6.85M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IMAGE يبلغ 5.00B، مع إجمالي عرض 5000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.85M.

سجل سعر Imagen Network (IMAGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Imagen Network مقابل USD هو $ -0.000193294805037768 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Imagen Network مقابل USD هو $ -0.0007481936 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Imagen Network مقابل USD هو $ -0.0011026746 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Imagen Network مقابل USD هو $ -0.0003636629866255863 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000193294805037768-12.36%
30 يوم$ -0.0007481936-54.60%
60 يوم$ -0.0011026746-80.47%
90 يوم$ -0.0003636629866255863-20.97%

ما هو Imagen Network ( IMAGE )

Imagen Network is a decentralized social platform that merges advanced AI with Web3 technologies to redefine image creation and sharing. It utilizes models like DALL-E and Stable Diffusion to enable users to generate and customize images through a user-friendly interface. The platform operates on multiple blockchains, including BNB Chain, Solana, and Ethereum, using its native $IMAGE token for transactions, premium features, and governance. With a focus on community engagement and continuous development, Imagen Network aims to lead in AI-driven visual content within the decentralized web.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

توقعات سعر Imagen Network (USD)

كم ستكون قيمة Imagen Network (IMAGE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Imagen Network (IMAGE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Imagen Network.

تحقق الآن من توقعات سعر Imagen Network!

عملة IMAGE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Imagen Network (IMAGE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Imagen Network (IMAGE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس IMAGE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Imagen Network (IMAGE)

كم يساوي Imagen Network (IMAGE) اليوم؟
سعر IMAGE المباشر في USD هو USD 0.00137023، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر IMAGE إلى USD الحالي؟
سعر IMAGE إلى USD الحالي هو $ 0.00137023. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Imagen Network ؟
القيمة السوقية لعملة IMAGE هي $ 6.85M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن IMAGE؟
العرض المتداول لتوكن IMAGE هو 5.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ IMAGE؟
حقق IMAGE سعرًا قياسيًا قدره 0.03800209 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ IMAGE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00103394 IMAGE.
ما هو حجم تداول IMAGE؟
حجم تداول IMAGE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع IMAGE هذا العام؟
قد يرتفع IMAGE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر IMAGE لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

