سعر IKUN اليوم

السعر المباشر لمشروع IKUN (IKUN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IKUN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IKUN.

يحتل IKUN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 94,916، مع عرض متداول قدره 1000.00M IKUN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IKUN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03240492، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IKUN بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-1.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق IKUN (IKUN)

القيمة السوقية $ 94.92K$ 94.92K $ 94.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 94.92K$ 94.92K $ 94.92K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,997,932.3 999,997,932.3 999,997,932.3

القيمة السوقية الحالية لـ IKUN هي $ 94.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IKUN يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999997932.3. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 94.92K.