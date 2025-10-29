معلومات سعر Icopax ($IPAX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00459973 24 ساعة مرتفع $ 0.0062118 عالية طوال الوقت $ 0.054483 أدنى سعر $ 0.00196323 تغير السعر (1 ساعة) -2.13% تغير السعر (1يوم) -3.59% تغير السعر (7 أيام) +18.51%

سعر Icopax ($IPAX) في الوقت الحقيقي هو $0.00484965. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $IPAX بين أدنى سعر $ 0.00459973 وأعلى سعر $ 0.0062118، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$IPAX على الإطلاق هو $ 0.054483، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00196323.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $IPAX -2.13% على مدار الساعة الماضية، -3.59% على مدار 24 ساعة، و +18.51% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Icopax ($IPAX)

القيمة السوقية $ 1.45M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.45M إمداد دورة التداول 300.00M إجمالي العرض 300,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Icopax هي $ 1.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $IPAX يبلغ 300.00M، مع إجمالي عرض 300000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.45M.