Icopax ($IPAX) توقع السعر (USD)
احصل على توقعات أسعار Icopax للأعوام 2026 و2027 و2028 و2030 وغيرها. توقع مقدار نمو $IPAX في السنوات الخمس القادمة أو أكثر. تنبأ على الفور بسيناريوهات الأسعار المستقبلية بناءً على اتجاهات السوق والمعنويات.
*إخلاء المسؤولية: تستند جميع توقعات الأسعار إلى مدخلات المستخدم.
Icopax توقعات الأسعار للفترة 2025-2050 (USD)
استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Icopax نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.004631 في عام 2025.Icopax ($IPAX) توقعات الأسعار لعام 2026 (العام القادم)
استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Icopax نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.004863 في عام 2026.Icopax ($IPAX) توقعات الأسعار لعام 2027 (خلال عامين)
ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر $IPAX هو $ 0.005106 مع معدل نمو 10.25%.Icopax ($IPAX) توقعات الأسعار لعام 2028 (خلال 3 سنوات)
ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر $IPAX هو $ 0.005362 مع معدل نمو 15.76%.Icopax ($IPAX) توقعات الأسعار لعام 2029 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف $IPAX في عام 2029 هو $ 0.005630 إلى جانب 21.55% معدل النمو.Icopax ($IPAX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 5 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف $IPAX في عام 2030 هو $ 0.005911 إلى جانب 27.63% معدل النمو.Icopax ($IPAX) توقعات الأسعار لعام 2040 (خلال 15 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Icopax نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.009629.Icopax ($IPAX) توقعات الأسعار لعام 2050 (خلال 25 سنة)
في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Icopax نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.015685.
- 2025$ 0.0046310.00%
- 2026$ 0.0048635.00%
- 2027$ 0.00510610.25%
- 2028$ 0.00536215.76%
- 2029$ 0.00563021.55%
- 2030$ 0.00591127.63%
- 2031$ 0.00620734.01%
- 2032$ 0.00651740.71%
- 2033$ 0.00684347.75%
- 2034$ 0.00718555.13%
- 2035$ 0.00754462.89%
- 2036$ 0.00792271.03%
- 2037$ 0.00831879.59%
- 2038$ 0.00873488.56%
- 2039$ 0.00917097.99%
- 2040$ 0.009629107.89%
توقعات سعر Icopax على المدى القصير لليوم والغد وهذا الأسبوع و30 يومًا
- October 30, 2025(اليوم)$ 0.0046310.00%
- October 31, 2025(غداً)$ 0.0046320.01%
- November 6, 2025(هذا الاسبوع)$ 0.0046360.10%
- November 29, 2025(30 يوم)$ 0.0046500.41%
السعر المتوقع لعملة $IPAX على
بالنسبة إلى October 31, 2025(غداً)، فإن توقع سعر $IPAX، باستخدام
بحلول November 6, 2025(هذا الاسبوع)، التوقع السعري لعملة $IPAX، باستخدام معدل نمو سنوي
بالنظر إلى 30 يوماً قادمة، السعر المتوقع لعملة $IPAX هو
إحصائيات الأسعار الحالية لـ Icopax
--
--
السعر التاريخي Icopax
وفقًا لأحدث البيانات التي تم جمعها على صفحة الأسعار الحالية Icopax، فإن السعر الحالي لعملة Icopax هو 0.004631USD. العرض المتداول من Icopax($IPAX) هو
- 24 ساعة-8.98%$ -0.000457$ 0.006211$ 0.004427
- 7 أيام7.55%$ 0.000349$ 0.014468$ 0.004172
- 30 يوم-65.30%$ -0.003025$ 0.014468$ 0.004172
خلال الـ 24 ساعة الماضية، أظهر Icopax حركة سعرية بقيمة
خلال آخر 7 أيام، كان يتم تداول Icopax عند أعلى مستوى له عند
في الشهر الماضي، شهد موقع Icopax في الشهر الماضي ارتفاعًا في
كيف تعمل وحدة التنبؤ بسعر Icopax ($IPAX)؟
وحدة التنبؤ بسعر Icopax هي أداة سهلة الاستخدام مصممة لمساعدتك في تقدير الأسعار المستقبلية المحتملة لعملة $IPAX استنادًا إلى افتراضات النمو الخاصة بك. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو مستثمرًا فضوليًا، تقدم هذه الوحدة طريقة بسيطة وتفاعلية للتنبؤ بالقيمة المستقبلية للتوكن.
ابدأ بإدخال نسبة النمو المرغوب فيها، والتي يمكن أن تكون إما إيجابية أو سلبية، حسب توقعاتك للسوق. قد يعكس ذلك توقعاتك بشأن Icopax خلال العام المقبل أو السنوات الخمس أو حتى عقود في المستقبل.
بمجرد إدخال معدل النمو، انقر على زر "حساب". ستعمل الوحدة على الفور على حساب السعر المستقبلي المتوقع لعملة $IPAX، مما يمنحك تصورًا واضحًا لكيفية تأثير توقعك على قيمة التوكن بمرور الوقت.
يمكنك تجربة معدلات نمو مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر ظروف السوق المختلفة على سعر Icopax. تتيح لك هذه المرونة تحليل كل من التوقعات المتفائلة والمتحفظة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
تدمج الوحدة أيضًا بيانات مشاعر المستخدمين، مما يتيح لك مقارنة توقعاتك بتوقعات المستخدمين الآخرين. توفر هذه المدخلات الجماعية نظرة ثاقبة قيّمة حول كيفية إدراك المجتمع لمستقبل $IPAX.
المؤشرات الفنية للتنبؤ بالأسعار
ولتعزيز دقة التوقعات، تستفيد الوحدة من مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية وبيانات السوق. وتشمل هذه المؤشرات:
المتوسطات المتحركة الأسية (EMA): يساعد على تتبع اتجاه سعر التوكن من خلال تهدئة التقلبات وتوفير نظرة ثاقبة على انعكاسات الترند المحتمل.
البولنجر باند: يقيس تقلبات السوق ويحدد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيّم زخم $IPAX لتحديد ما إذا كان في مرحلة صعود أو هبوط.
تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD): يقيم قوة واتجاه تحركات الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. من خلال الجمع بين هذه المؤشرات وبيانات السوق في الوقت الفعلي، توفر الوحدة تنبؤًا ديناميكيًا بالسعر، مما يساعدك على اكتساب رؤى أعمق حول الإمكانات المستقبلية لعملة Icopax.
لماذا يعد التنبؤ بسعر $IPAX مهمًا؟
يعد توقعات سعر $IPAX أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب، ويشارك فيها المستثمرون لأغراض مختلفة:
تطوير استراتيجية الاستثمار: تساعد التوقعات المستثمرين على صياغة الاستراتيجيات. ومن خلال تقدير الأسعار المستقبلية، يمكنهم تحديد موعد شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة.
تقييم المخاطر: يسمح فهم التحركات المحتملة للأسعار للمستثمرين بقياس المخاطر المرتبطة بأصل الكريبتو معين. وهذا أمر ضروري في إدارة وتخفيف الخسائر المحتملة.
تحليل السوق: غالبًا ما تتضمن التنبؤات تحليل ترندات السوق والأخبار والبيانات التاريخية. يساعد هذا التحليل الشامل المستثمرين في فهم ديناميكيات السوق والعوامل المؤثرة في تغيرات الأسعار.
تنويع المحافظ الاستثمارية: من خلال التنبؤ بالعملات المشفرة التي قد يكون أداؤها جيدًا، يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك، وتوزيع المخاطر على مختلف الأصول.
التخطيط طويل الأجل: يعتمد المستثمرون الذين يبحثون عن مكاسب طويلة الأجل على التنبؤات لتحديد العملات المشفرة التي تنطوي على احتمالات النمو المستقبلي.
الاستعداد النفسي: إن معرفة سيناريوهات الأسعار المحتملة تهيئ المستثمرين نفسيًا وماليًا لتقلبات السوق.
المشاركة المجتمعية: غالبًا ما تثير توقعات أسعار الكريبتو مناقشات داخل مجتمع المستثمرين، مما يؤدي إلى فهم أوسع وحكمة جماعية حول اتجاهات السوق.
الأسئلة الشائعة (FAQ):
إخلاء المسؤولية
يعتمد المحتوى المنشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو لدينا على المعلومات والتعليقات المقدمة إلينا من مستخدمي MEXC و/أو مصادر خارجية أخرى. ويتم تقديمها لك على أساس "كما هي" لأغراض إعلامية وتوضيحية فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. من المهم ملاحظة أن توقعات الأسعار المقدمة قد لا تكون دقيقة ولا ينبغي التعامل معها على هذا النحو. قد تختلف الأسعار المستقبلية بشكل كبير عن التوقعات المقدمة، ولا ينبغي الاعتماد عليها في قرارات الاستثمار.
علاوة على ذلك، لا ينبغي تفسير هذا المحتوى على أنه نصيحة مالية، ولا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة محددة. لن تكون MEXC مسؤولة تجاهك بأي شكل من الأشكال عن أي خسائر قد تتكبدها نتيجة للإشارة إلى أي محتوى منشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو الخاصة بنا، واستخدامه و/أو الاعتماد عليه. من الضروري أن تدرك أن أسعار الأصول الرقمية تخضع لمخاطر سوقية عالية وتقلبات الأسعار. قد تنخفض قيمة استثمارك وتزيد، وليس هناك ضمان لاستعادة المبلغ المستثمر في البداية. في النهاية، أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وMEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. يرجى أن تضع في اعتبارك أن الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي. يجب عليك الاستثمار فقط في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. فكر بعناية في خبرتك الاستثمارية، ووضعك المالي، وأهدافك الاستثمارية، وقدرتك على تحمل المخاطر، واستشر مستشارًا ماليًا مستقلاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
ما هو معنوياتك تجاه Icopax؟
- Very Bullish
- صاعد
- حيادي
- هابط
- هابط جدا
التوكن الأكثر رواجًا
ابحث عن توقعات الأسعار لأشهر التوكن الرائج اليوم.
أعلى التوكن في حجم التداول
استكشف توقعات السوق لتوكن ذات أحجام التداول الأعلى.
التوكن المضاف حديثاً
كن أول من يكتشف توقعات الأسعار لتوكن المدرج حديثًا.
أعلى الرابحين
استكشف توقعات الأسعار لأفضل الرابحين على مدار 24 ساعة.