سعر Hyperbet by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع Hyperbet by Virtuals (HBET) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HBET الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HBET.

يحتل Hyperbet by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 53,166، مع عرض متداول قدره 507.79M HBET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HBET بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HBET بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+4.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.99.

معلومات سوق Hyperbet by Virtuals (HBET)

القيمة السوقية $ 53.17K$ 53.17K $ 53.17K الحجم (24 ساعة) $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 104.70K$ 104.70K $ 104.70K إمداد دورة التداول 507.79M 507.79M 507.79M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hyperbet by Virtuals هي $ 53.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.99. العرض المتداول لـ HBET يبلغ 507.79M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.70K.