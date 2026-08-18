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سعر Hyperbet by Virtuals المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ HBET هي 53,166 USD. تابع تحديثات أسعار HBET إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Hyperbet by Virtuals المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ HBET هي 53,166 USD. تابع تحديثات أسعار HBET إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Hyperbet by Virtuals (HBET)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 HBET إلى USD:

$0.0001047
$0.0001047$0.0001047
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Hyperbet by Virtuals (HBET) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:45:54 (UTC+8)

سعر Hyperbet by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع Hyperbet by Virtuals (HBET) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HBET الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HBET.

يحتل Hyperbet by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 53,166، مع عرض متداول قدره 507.79M HBET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HBET بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HBET بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+4.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.99.

معلومات سوق Hyperbet by Virtuals (HBET)

$ 53.17K
$ 53.17K$ 53.17K

$ 1.99
$ 1.99$ 1.99

$ 104.70K
$ 104.70K$ 104.70K

507.79M
507.79M 507.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hyperbet by Virtuals هي $ 53.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.99. العرض المتداول لـ HBET يبلغ 507.79M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.70K.

سجل سعر Hyperbet by Virtuals بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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24 ساعة منخفض
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+4.22%

+4.22%

سجل سعر Hyperbet by Virtuals (HBET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hyperbet by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyperbet by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyperbet by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyperbet by Virtuals مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-41.64%
60 يوم$ 0-42.86%
90 يوم----

توقعات أسعار Hyperbet by Virtuals

Hyperbet by Virtuals (HBET) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HBET في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHyperbet by Virtuals (HBET) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Hyperbet by Virtuals نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Hyperbet by Virtuals الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار HBET للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Hyperbet by Virtuals.

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المصدر Hyperbet by Virtuals (HBET)

الموقع الرسمي

الفئة :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemGambling (GambleFi)

نبذة عن Hyperbet by Virtuals

ما هو السعر الحالي لـ Hyperbet by Virtuals؟

يُتداول بسعر $، وقد أظهرت Hyperbet by Virtuals حركة سعرية بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر المعروض من الرموز المميزة على تقييم HBET؟

يلعب المعروض دورًا رئيسيًا: فمع وجود 507792303.91811913 رمز مميز متداول، يمكن أن تؤثر الندرة أو التضخم بشكل كبير على سلوك الأسعار على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ Hyperbet by Virtuals؟

تبلغ قيمتها السوقية $53166، وتحتل المرتبة #6878 عالميًا، مما يدل على نطاق اعتماد الشبكة.

ما هي نشاط التداول خلال الـ 24 ساعة؟

سجلت HBET حجم تداول بلغ $--، مما يعكس السيولة الحالية ونشاط المستخدمين.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر بين $0.0 و$0.0، مما يساعد المستثمرين على تقييم الزخم على المدى القصير.

كيف يتناسب Hyperbet by Virtuals مع فئة Artificial Intelligence (AI),Gambling (GambleFi),Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem؟

بصفته رمزًا مميزًا من فئة Artificial Intelligence (AI),Gambling (GambleFi),Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem، يتنافس HBET مع الأصول المشابهة بناءً على الفائدة والعرض والاعتماد واتجاهات الأداء.

ما هي اتجاهات الاقتصاديات طويلة الأجل للرموز المميزة التي تهم؟

إن عمليات الإصدار والحرق وجداول الإطلاق ومكافآت الحيازة—التي غالبًا ما ترتبط باقتصاديات --—يمكن أن تؤثر على المعروض في المستقبل وعلى ثقة السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Hyperbet by Virtuals

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:45:54 (UTC+8)

تحديثات Hyperbet by Virtuals (HBET) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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