معلومات سعر Hyperbeat USDT (HBUSDT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.07 $ 1.07 $ 1.07 24 ساعة منخفض $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.07$ 1.07 $ 1.07 24 ساعة مرتفع $ 1.087$ 1.087 $ 1.087 عالية طوال الوقت $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 أدنى سعر $ 0.701228$ 0.701228 $ 0.701228 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) -0.15% تغير السعر (7 أيام) +0.08% تغير السعر (7 أيام) +0.08%

سعر Hyperbeat USDT (HBUSDT) في الوقت الحقيقي هو $1.077. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HBUSDT بين أدنى سعر $ 1.07 وأعلى سعر $ 1.087، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHBUSDT على الإطلاق هو $ 1.27، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.701228.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HBUSDT -0.37% على مدار الساعة الماضية، -0.15% على مدار 24 ساعة، و +0.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hyperbeat USDT (HBUSDT)

القيمة السوقية $ 126.73M$ 126.73M $ 126.73M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 126.73M$ 126.73M $ 126.73M إمداد دورة التداول 117.48M 117.48M 117.48M إجمالي العرض 117,480,961.2612707 117,480,961.2612707 117,480,961.2612707

القيمة السوقية الحالية لـ Hyperbeat USDT هي $ 126.73M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HBUSDT يبلغ 117.48M، مع إجمالي عرض 117480961.2612707. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 126.73M.