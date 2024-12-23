سعر Hunter Token (HNTR)
سعر Hunter Token (HNTR) المباشر لليوم هو USD 0.0014169. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 423.78K. يتم تحديث سعر HNTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hunter Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 874.27
- تغيير سعر Hunter Token خلال اليوم هو -2.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 299.00M
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خلال اليوم، كان سعر Hunter Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hunter Token مقابل USD هو $ +0.0001820247 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hunter Token مقابل USD هو $ +0.0002376400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hunter Token مقابل USD هو $ +0.0001541617250104684 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.19%
|30 يوم
|$ +0.0001820247
|+12.85%
|60 يوم
|$ +0.0002376400
|+16.77%
|90 يوم
|$ +0.0001541617250104684
|+12.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hunter Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.74%
-2.19%
+14.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 HNTR إلى GBP
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€0.001346055
|1 HNTR إلى USD
$0.0014169
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RM0.006347712
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₺0.049860711
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₹0.1204365
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