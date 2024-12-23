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سعر Hunter Token (HNTR) المباشر لليوم هو USD 0.0014169 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 423.78K . يتم تحديث سعر HNTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hunter Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 874.27 - تغيير سعر Hunter Token خلال اليوم هو -2.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 299.00M

أداء سعر Hunter Token (HNTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hunter Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hunter Token مقابل USD هو $ +0.0001820247 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hunter Token مقابل USD هو $ +0.0002376400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hunter Token مقابل USD هو $ +0.0001541617250104684 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.19% 30 يوم $ +0.0001820247 +12.85% 60 يوم $ +0.0002376400 +16.77% 90 يوم $ +0.0001541617250104684 +12.21%

تحليل سعر Hunter Token (HNTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hunter Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00141151$ 0.00141151 $ 0.00141151 24 ساعة مرتفع $ 0.00144868$ 0.00144868 $ 0.00144868 عالية طوال الوقت $ 0.02079827$ 0.02079827 $ 0.02079827 تغير السعر (1 ساعة) -0.74% تغير السعر (1يوم) -2.19% تغير السعر (7 أيام) +14.45%

معلومات سوق Hunter Token (HNTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: