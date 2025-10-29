معلومات سعر HubSuite (HSUITE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00352296$ 0.00352296 $ 0.00352296 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -6.83% تغير السعر (7 أيام) +2.35% تغير السعر (7 أيام) +2.35%

سعر HubSuite (HSUITE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HSUITE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHSUITE على الإطلاق هو $ 0.00352296، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HSUITE +0.22% على مدار الساعة الماضية، -6.83% على مدار 24 ساعة، و +2.35% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HubSuite (HSUITE)

القيمة السوقية $ 4.77M$ 4.77M $ 4.77M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.23M$ 11.23M $ 11.23M إمداد دورة التداول 16.27B 16.27B 16.27B إجمالي العرض 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413

القيمة السوقية الحالية لـ HubSuite هي $ 4.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HSUITE يبلغ 16.27B، مع إجمالي عرض 38271824539.0413. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.23M.