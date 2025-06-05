سعر HotCocoa (HOTCOCOA)
سعر HotCocoa (HOTCOCOA) المباشر لليوم هو USD 0.00567538. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.41M. يتم تحديث سعر HOTCOCOA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HotCocoa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر HotCocoa خلال اليوم هو -4.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 424.78M
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خلال اليوم، كان سعر HotCocoa مقابل USD هو $ -0.00025031969878693 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HotCocoa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HotCocoa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HotCocoa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00025031969878693
|-4.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HotCocoa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
-4.22%
-9.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond.
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