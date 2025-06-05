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سعر HotCocoa (HOTCOCOA) المباشر لليوم هو USD 0.00567538 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.41M . يتم تحديث سعر HOTCOCOA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HotCocoa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر HotCocoa خلال اليوم هو -4.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 424.78M

أداء سعر HotCocoa (HOTCOCOA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HotCocoa مقابل USD هو $ -0.00025031969878693 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HotCocoa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HotCocoa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HotCocoa مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00025031969878693 -4.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HotCocoa (HOTCOCOA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HotCocoa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00563434$ 0.00563434 $ 0.00563434 24 ساعة مرتفع $ 0.00594822$ 0.00594822 $ 0.00594822 عالية طوال الوقت $ 0.0071471$ 0.0071471 $ 0.0071471 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) -4.22% تغير السعر (7 أيام) -9.55%

معلومات سوق HotCocoa (HOTCOCOA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: