توكنوميكس HotCocoa (HOTCOCOA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HotCocoa (HOTCOCOA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HotCocoa (HOTCOCOA) HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond. الموقع الرسمي: https://meowcoins.cryptokitties.co/ الوثيقة البيضاء: https://allthezen.cryptokitties.co/download-lite-papurr اشتر HOTCOCOA الآن!

توكنوميكس HotCocoa (HOTCOCOA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HotCocoa (HOTCOCOA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M إجمالي العرض: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B العرض المتداول: $ 425.78M $ 425.78M $ 425.78M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.62M $ 8.62M $ 8.62M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0071471 $ 0.0071471 $ 0.0071471 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00447324 $ 0.00447324 $ 0.00447324 السعر الحالي: $ 0.00537739 $ 0.00537739 $ 0.00537739 معرفة المزيد عن سعر HotCocoa (HOTCOCOA)

توكنوميكس HotCocoa (HOTCOCOA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HotCocoa (HOTCOCOA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HOTCOCOA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HOTCOCOA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HOTCOCOA، استكشف السعر المباشر لتوكن HOTCOCOA!

توقعات سعر HOTCOCOA هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه HOTCOCOA؟ تجمع صفحة توقعات أسعار HOTCOCOA الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر HOTCOCOA الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!