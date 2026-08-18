سعر Herald Agent اليوم

السعر المباشر لمشروع Herald Agent (HERALD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0,03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HERALD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HERALD.

يحتل Herald Agent حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31 026، مع عرض متداول قدره 100,00B HERALD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HERALD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HERALD بمقدار -0,06% خلال الساعة الماضية و-1,38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Herald Agent (HERALD)

القيمة السوقية $ 31,03K$ 31,03K $ 31,03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31,03K$ 31,03K $ 31,03K إمداد دورة التداول 100,00B 100,00B 100,00B إجمالي العرض 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

القيمة السوقية الحالية لـ Herald Agent هي $ 31,03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HERALD يبلغ 100,00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31,03K.