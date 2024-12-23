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سعر Hector Network (HEC) المباشر لليوم هو USD 0.067145 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 162.87K . يتم تحديث سعر HEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hector Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.09 - تغيير سعر Hector Network خلال اليوم هو +1.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.43M

أداء سعر Hector Network (HEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hector Network مقابل USD هو $ +0.00067843 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hector Network مقابل USD هو $ -0.0055408658 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hector Network مقابل USD هو $ -0.0069055610 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hector Network مقابل USD هو $ -0.02747313162835873 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00067843 +1.02% 30 يوم $ -0.0055408658 -8.25% 60 يوم $ -0.0069055610 -10.28% 90 يوم $ -0.02747313162835873 -29.03%

تحليل سعر Hector Network (HEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hector Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.064323$ 0.064323 $ 0.064323 24 ساعة مرتفع $ 0.069148$ 0.069148 $ 0.069148 عالية طوال الوقت $ 357.61$ 357.61 $ 357.61 تغير السعر (1 ساعة) +3.48% تغير السعر (1يوم) +1.02% تغير السعر (7 أيام) -33.09%

معلومات سوق Hector Network (HEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: