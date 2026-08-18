سعر Hearing things اليوم

السعر المباشر لمشروع Hearing things (HEARING) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HEARING الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HEARING.

يحتل Hearing things حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,751.56، مع عرض متداول قدره 998.14M HEARING. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HEARING بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HEARING بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+2.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hearing things (HEARING)

القيمة السوقية $ 11.75K$ 11.75K $ 11.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.75K$ 11.75K $ 11.75K إمداد دورة التداول 998.14M 998.14M 998.14M إجمالي العرض 998,144,873.834026 998,144,873.834026 998,144,873.834026

القيمة السوقية الحالية لـ Hearing things هي $ 11.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HEARING يبلغ 998.14M، مع إجمالي عرض 998144873.834026. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.75K.