سعر HAVA اليوم

السعر المباشر لمشروع HAVA (HAVA) اليوم هو $ 2.22، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HAVA الحالي إلى USD هو $ 2.22 لكل HAVA.

يحتل HAVA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8,862,348، مع عرض متداول قدره 4.00M HAVA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HAVA بين $ 2.21 (أدنى) و$ 2.22 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.26، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.599564.

على المدى القصير، تحرك HAVA بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+0.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.07K.

معلومات سوق HAVA (HAVA)

القيمة السوقية $ 8.86M$ 8.86M $ 8.86M الحجم (24 ساعة) $ 5.07K$ 5.07K $ 5.07K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.31M$ 44.31M $ 44.31M إمداد دورة التداول 4.00M 4.00M 4.00M إجمالي العرض 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ HAVA هي $ 8.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.07K. العرض المتداول لـ HAVA يبلغ 4.00M، مع إجمالي عرض 20000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.31M.