سعر HashToken اليوم

السعر المباشر لمشروع HashToken (HTK) اليوم هو $ 94.24، مع تغير بنسبة 7.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HTK الحالي إلى USD هو $ 94.24 لكل HTK.

يحتل HashToken حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 330,771، مع عرض متداول قدره 3.51K HTK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HTK بين $ 93.81 (أدنى) و$ 102.28 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 132.27، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 65.39.

على المدى القصير، تحرك HTK بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+19.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.53K.

معلومات سوق HashToken (HTK)

القيمة السوقية $ 330.77K$ 330.77K $ 330.77K الحجم (24 ساعة) $ 1.53K$ 1.53K $ 1.53K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 330.77K$ 330.77K $ 330.77K إمداد دورة التداول 3.51K 3.51K 3.51K إجمالي العرض 3,510.0 3,510.0 3,510.0

القيمة السوقية الحالية لـ HashToken هي $ 330.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.53K. العرض المتداول لـ HTK يبلغ 3.51K، مع إجمالي عرض 3510.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 330.77K.