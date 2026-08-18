سعر harmonybot اليوم

السعر المباشر لمشروع harmonybot (CHAOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHAOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHAOS.

يحتل harmonybot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 50,693، مع عرض متداول قدره 95.64B CHAOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHAOS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHAOS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق harmonybot (CHAOS)

القيمة السوقية $ 50.69K$ 50.69K $ 50.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 50.69K$ 50.69K $ 50.69K إمداد دورة التداول 95.64B 95.64B 95.64B إجمالي العرض 95,635,601,604.63074 95,635,601,604.63074 95,635,601,604.63074

القيمة السوقية الحالية لـ harmonybot هي $ 50.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHAOS يبلغ 95.64B، مع إجمالي عرض 95635601604.63074. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.69K.