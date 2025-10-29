معلومات سعر GUANO (GUANO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00017093 $ 0.00017093 $ 0.00017093 24 ساعة منخفض $ 0.00018217 $ 0.00018217 $ 0.00018217 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00017093$ 0.00017093 $ 0.00017093 24 ساعة مرتفع $ 0.00018217$ 0.00018217 $ 0.00018217 عالية طوال الوقت $ 0.00103775$ 0.00103775 $ 0.00103775 أدنى سعر $ 0.00016252$ 0.00016252 $ 0.00016252 تغير السعر (1 ساعة) +1.07% تغير السعر (1يوم) -2.45% تغير السعر (7 أيام) -3.83% تغير السعر (7 أيام) -3.83%

سعر GUANO (GUANO) في الوقت الحقيقي هو $0.00017528. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GUANO بين أدنى سعر $ 0.00017093 وأعلى سعر $ 0.00018217، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGUANO على الإطلاق هو $ 0.00103775، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00016252.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GUANO +1.07% على مدار الساعة الماضية، -2.45% على مدار 24 ساعة، و -3.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GUANO (GUANO)

القيمة السوقية $ 122.27K$ 122.27K $ 122.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 146.85K$ 146.85K $ 146.85K إمداد دورة التداول 704.58M 704.58M 704.58M إجمالي العرض 846,244,643.0103784 846,244,643.0103784 846,244,643.0103784

القيمة السوقية الحالية لـ GUANO هي $ 122.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GUANO يبلغ 704.58M، مع إجمالي عرض 846244643.0103784. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 146.85K.