سعر GOXY اليوم

السعر المباشر لمشروع GOXY (GOXY) اليوم هو $ 176,788، مع تغير بنسبة 0.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOXY الحالي إلى USD هو $ 176,788 لكل GOXY.

يحتل GOXY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 176,788، مع عرض متداول قدره 1.00 GOXY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOXY بين $ 175,415 (أدنى) و$ 176,972 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 177,393، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 157,269.

على المدى القصير، تحرك GOXY بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و+7.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.55K.

معلومات سوق GOXY (GOXY)

القيمة السوقية $ 176.79K$ 176.79K $ 176.79K الحجم (24 ساعة) $ 2.55K$ 2.55K $ 2.55K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 176.79K$ 176.79K $ 176.79K إمداد دورة التداول 1.00 1.00 1.00 إجمالي العرض 1.0 1.0 1.0

القيمة السوقية الحالية لـ GOXY هي $ 176.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.55K. العرض المتداول لـ GOXY يبلغ 1.00، مع إجمالي عرض 1.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 176.79K.