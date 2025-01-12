سعر Goodle ($GOODLE)
سعر Goodle ($GOODLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.82K. يتم تحديث سعر $GOODLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Goodle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 138.82K
- تغيير سعر Goodle خلال اليوم هو +0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 78.27B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $GOODLE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $GOODLE.
خلال اليوم، كان سعر Goodle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Goodle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Goodle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Goodle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.54%
|30 يوم
|$ 0
|-17.85%
|60 يوم
|$ 0
|-47.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Goodle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.62%
+0.54%
-11.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
🎩 What is Goodle? Goodle is more than just another meme coin – it's a vibrant community-driven project with a purpose: -vSupports the upcoming Pivotal ($PLUS) main-net launch - Accelerates meme inspired liquidity for creators - Community-centric approach to DeFi and entertainment - Potential future redemption into PLUS, aligning long-term value with ecosystem growth Goodle combines the playful spirit of meme coins with real utility in the immersive entertainment space. It's where finance meets fun, and where every holder becomes part of a larger, innovative ecosystem. 🎩 Why Goodle? Launching GOODLE isn't just about creating another token – it's about building a bridge to the future of decentralized entertainment: -Inspired by the successful $WEWE launch on Base and Krystal DeFi - Serves as a testbed for the $PLUS launch, allowing our team to refine processes and engage with the community - Chose Base for its close mirroring of Pivotal L2's infrastructure (built on the OP Stack) - Creates a fun, low-pressure environment for users to experience DeFi in the context of entertainment Aligns community growth with ecosystem development, creating a win-win scenario for holders and developers Goodle is our way of saying "hello world" to the DeFi community while laying the groundwork for bigger things to come in the Pivotal ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $GOODLE إلى AUD
A$--
|1 $GOODLE إلى GBP
￡--
|1 $GOODLE إلى EUR
€--
|1 $GOODLE إلى USD
$--
|1 $GOODLE إلى MYR
RM--
|1 $GOODLE إلى TRY
₺--
|1 $GOODLE إلى JPY
¥--
|1 $GOODLE إلى RUB
₽--
|1 $GOODLE إلى INR
₹--
|1 $GOODLE إلى IDR
Rp--
|1 $GOODLE إلى PHP
₱--
|1 $GOODLE إلى EGP
￡E.--
|1 $GOODLE إلى BRL
R$--
|1 $GOODLE إلى CAD
C$--
|1 $GOODLE إلى BDT
৳--
|1 $GOODLE إلى NGN
₦--
|1 $GOODLE إلى UAH
₴--
|1 $GOODLE إلى VES
Bs--
|1 $GOODLE إلى PKR
Rs--
|1 $GOODLE إلى KZT
₸--
|1 $GOODLE إلى THB
฿--
|1 $GOODLE إلى TWD
NT$--
|1 $GOODLE إلى CHF
Fr--
|1 $GOODLE إلى HKD
HK$--
|1 $GOODLE إلى MAD
.د.م--