سعر Gooby (GOOBY)
سعر Gooby (GOOBY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 456.74K. يتم تحديث سعر GOOBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gooby الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.19K
- تغيير سعر Gooby خلال اليوم هو -4.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.42M
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خلال اليوم، كان سعر Gooby مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gooby مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gooby مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gooby مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.58%
|30 يوم
|$ 0
|-61.41%
|60 يوم
|$ 0
|-78.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gooby: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.91%
-4.58%
-32.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gooby is a classic OG meme, created well over 10 years ago. He is a character is a series of meme comics from Dolan Duck. Gooby is Dolans arch nemesis, just like Tom and Jerry, or Trump and Biden. They are both fighting eachother all the time and getting into trouble from their silly pranks. Gooby has created a series of episodes (currently 4 episodes are out) with many more to come. These are all original works that can be found on their X account. https://x.com/GoobyCoinSOL
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