سعر GoblinCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع GoblinCoin (GOBLIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOBLIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GOBLIN.

يحتل GoblinCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 128,047، مع عرض متداول قدره 703.48M GOBLIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOBLIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02649191، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GOBLIN بمقدار -1.05% خلال الساعة الماضية و-8.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 34.29K.

معلومات سوق GoblinCoin (GOBLIN)

القيمة السوقية $ 128.05K$ 128.05K $ 128.05K الحجم (24 ساعة) $ 34.29K$ 34.29K $ 34.29K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 128.05K$ 128.05K $ 128.05K إمداد دورة التداول 703.48M 703.48M 703.48M إجمالي العرض 703,478,878.340352 703,478,878.340352 703,478,878.340352

القيمة السوقية الحالية لـ GoblinCoin هي $ 128.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 34.29K. العرض المتداول لـ GOBLIN يبلغ 703.48M، مع إجمالي عرض 703478878.340352. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 128.05K.