معلومات سعر Go Rest Offline (GROF) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0059774$ 0.0059774 $ 0.0059774 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.46% تغير السعر (7 أيام) +0.37% تغير السعر (7 أيام) +0.37%

سعر Go Rest Offline (GROF) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GROF بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGROF على الإطلاق هو $ 0.0059774، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GROF -- على مدار الساعة الماضية، -1.46% على مدار 24 ساعة، و +0.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Go Rest Offline (GROF)

القيمة السوقية $ 116.51K$ 116.51K $ 116.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 155.85K$ 155.85K $ 155.85K إمداد دورة التداول 747.53M 747.53M 747.53M إجمالي العرض 999,974,636.081189 999,974,636.081189 999,974,636.081189

القيمة السوقية الحالية لـ Go Rest Offline هي $ 116.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GROF يبلغ 747.53M، مع إجمالي عرض 999974636.081189. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 155.85K.