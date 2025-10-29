سعر Go Rest Offline المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GROF إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GROF بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Go Rest Offline المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GROF إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GROF بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Go Rest Offline

سعر Go Rest Offline (GROF)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GROF إلى USD:

$0.00015585
$0.00015585$0.00015585
-1.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Go Rest Offline (GROF) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:54:38 (UTC+8)

معلومات سعر Go Rest Offline (GROF) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0059774
$ 0.0059774$ 0.0059774

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.46%

+0.37%

+0.37%

سعر Go Rest Offline (GROF) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GROF بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGROF على الإطلاق هو $ 0.0059774، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GROF -- على مدار الساعة الماضية، -1.46% على مدار 24 ساعة، و +0.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Go Rest Offline (GROF)

$ 116.51K
$ 116.51K$ 116.51K

--
----

$ 155.85K
$ 155.85K$ 155.85K

747.53M
747.53M 747.53M

999,974,636.081189
999,974,636.081189 999,974,636.081189

القيمة السوقية الحالية لـ Go Rest Offline هي $ 116.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GROF يبلغ 747.53M، مع إجمالي عرض 999974636.081189. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 155.85K.

سجل سعر Go Rest Offline (GROF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Go Rest Offline مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Go Rest Offline مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Go Rest Offline مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Go Rest Offline مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.46%
30 يوم$ 0-49.43%
60 يوم$ 0-84.31%
90 يوم$ 0--

ما هو Go Rest Offline ( GROF )

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Go Rest Offline (GROF)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Go Rest Offline (USD)

كم ستكون قيمة Go Rest Offline (GROF) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Go Rest Offline (GROF) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Go Rest Offline.

تحقق الآن من توقعات سعر Go Rest Offline!

عملة GROF إلى العملات المحلية

توكنوميكس Go Rest Offline (GROF)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Go Rest Offline (GROF) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GROF والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Go Rest Offline (GROF)

كم يساوي Go Rest Offline (GROF) اليوم؟
سعر GROF المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GROF إلى USD الحالي؟
سعر GROF إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Go Rest Offline ؟
القيمة السوقية لعملة GROF هي $ 116.51K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GROF؟
العرض المتداول لتوكن GROF هو 747.53M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GROF؟
حقق GROF سعرًا قياسيًا قدره 0.0059774 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GROF؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 GROF.
ما هو حجم تداول GROF؟
حجم تداول GROF المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GROF هذا العام؟
قد يرتفع GROF هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GROF لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:54:38 (UTC+8)

تحديثات Go Rest Offline (GROF) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

