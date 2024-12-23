سعر GNY (GNY)
سعر GNY (GNY) المباشر لليوم هو USD 0.01020557. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M. يتم تحديث سعر GNY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GNY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.66K
- تغيير سعر GNY خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 178.27M
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خلال اليوم، كان سعر GNY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GNY مقابل USD هو $ +0.0011848421 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GNY مقابل USD هو $ +0.0053659754 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GNY مقابل USD هو $ +0.004107930140915499 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.10%
|30 يوم
|$ +0.0011848421
|+11.61%
|60 يوم
|$ +0.0053659754
|+52.58%
|90 يوم
|$ +0.004107930140915499
|+67.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GNY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.19%
-0.10%
-6.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GNY introduces machine learning to pre-existing blockchains, offering smart APIs that bridge to Ethereum, to Asch, to Lisk and any developer working with our universal system. With GNY Centre, GNY brings its own dedicated blockchain that can host side chains, offering a powerful set of tools to launch and host your own project from conception to implementation in the most developer friendly environment built around artificial intelligence. Launching as an ERC20 Token. GNY has a documented history in the US commercial market: https://artificial-intelligence.cioreview.com/vendor/2017/grey_jean_technologies.
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