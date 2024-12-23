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سعر GNY (GNY) المباشر لليوم هو USD 0.01020557 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M . يتم تحديث سعر GNY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GNY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.66K - تغيير سعر GNY خلال اليوم هو -0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 178.27M

أداء سعر GNY (GNY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GNY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GNY مقابل USD هو $ +0.0011848421 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GNY مقابل USD هو $ +0.0053659754 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GNY مقابل USD هو $ +0.004107930140915499 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.10% 30 يوم $ +0.0011848421 +11.61% 60 يوم $ +0.0053659754 +52.58% 90 يوم $ +0.004107930140915499 +67.37%

تحليل سعر GNY (GNY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GNY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00998671$ 0.00998671 $ 0.00998671 24 ساعة مرتفع $ 0.01050462$ 0.01050462 $ 0.01050462 عالية طوال الوقت $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 تغير السعر (1 ساعة) +2.19% تغير السعر (1يوم) -0.10% تغير السعر (7 أيام) -6.31%

معلومات سوق GNY (GNY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: