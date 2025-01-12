سعر Gnome (GNOME)
سعر Gnome (GNOME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.28K. يتم تحديث سعر GNOME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gnome الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 220.55
- تغيير سعر Gnome خلال اليوم هو -1.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.35M
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خلال اليوم، كان سعر Gnome مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gnome مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gnome مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gnome مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.24%
|30 يوم
|$ 0
|-39.02%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gnome: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-1.24%
-20.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GNOME is a cutting-edge blockchain-based project designed to foster a decentralized ecosystem for personal and collective growth. Built on the principles of transparency, community empowerment, and sustainability, $GNOME aims to redefine how individuals and organizations interact, collaborate, and create value in the digital world. Vision The vision of $GNOME is to create a harmonious digital environment where users can harness blockchain technology to empower their personal journeys while contributing to global sustainability efforts. By blending innovation with a focus on environmental stewardship, $GNOME aspires to be more than just a crypto project—it seeks to cultivate a thriving, self-sustaining community.
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