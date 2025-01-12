سعر GMBase (GMB)
سعر GMBase (GMB) المباشر لليوم هو USD 0.00168793. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.26M. يتم تحديث سعر GMB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GMBase الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.01K
- تغيير سعر GMBase خلال اليوم هو +14.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 748.30M
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خلال اليوم، كان سعر GMBase مقابل USD هو $ +0.00021634 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GMBase مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GMBase مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GMBase مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00021634
|+14.70%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GMBase: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.66%
+14.70%
-24.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GMBase ($GMB) is a community-driven crypto project on the Base ecosystem, fostering optimism and unity through its mascot Waddle the Duck. It features a unique Shared Value-As-A-Service (SVaaS) platform, uniting projects for collaborative growth. With innovative elements like THE BASE COLLECTIVE, GMB VAULT, and BEANS, $GMB aims to create a welcoming and dynamic environment for both crypto enthusiasts and newcomers.
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