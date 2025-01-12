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سعر GMBase (GMB) المباشر لليوم هو USD 0.00168793 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.26M . يتم تحديث سعر GMB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GMBase الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.01K - تغيير سعر GMBase خلال اليوم هو +14.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 748.30M

أداء سعر GMBase (GMB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GMBase مقابل USD هو $ +0.00021634 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GMBase مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GMBase مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GMBase مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00021634 +14.70% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GMBase (GMB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GMBase: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00133419$ 0.00133419 $ 0.00133419 24 ساعة مرتفع $ 0.00171227$ 0.00171227 $ 0.00171227 عالية طوال الوقت $ 0.00291885$ 0.00291885 $ 0.00291885 تغير السعر (1 ساعة) -0.66% تغير السعر (1يوم) +14.70% تغير السعر (7 أيام) -24.07%

معلومات سوق GMBase (GMB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: