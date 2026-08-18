سعر GIVEBACK اليوم

السعر المباشر لمشروع GIVEBACK (GBACK) اليوم هو $ 0.00566226، مع تغير بنسبة 31.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GBACK الحالي إلى USD هو $ 0.00566226 لكل GBACK.

يحتل GIVEBACK حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,661,648، مع عرض متداول قدره 999.90M GBACK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GBACK بين $ 0.00394032 (أدنى) و$ 0.00579282 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02798668، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GBACK بمقدار -1.66% خلال الساعة الماضية و+201.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 71.76K.

معلومات سوق GIVEBACK (GBACK)

القيمة السوقية $ 5.66M$ 5.66M $ 5.66M الحجم (24 ساعة) $ 71.76K$ 71.76K $ 71.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.66M$ 5.66M $ 5.66M إمداد دورة التداول 999.90M 999.90M 999.90M إجمالي العرض 999,899,525.068269 999,899,525.068269 999,899,525.068269

القيمة السوقية الحالية لـ GIVEBACK هي $ 5.66M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 71.76K. العرض المتداول لـ GBACK يبلغ 999.90M، مع إجمالي عرض 999899525.068269. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.66M.